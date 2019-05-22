Меркель и Макрон обсудили с Путиным воплощение минских соглашений

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, политики обсудили воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

Отмечается, что лидеры Франции и Германии раскритиковали указы Путина об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Кроме того, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость решения "еще открытых вопросов" для возвращения Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина планирует отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие страны достигнут снятие санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы.

Как писало РБК-Украина, Франция призвала страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в Парламентской ассамблее совета Европы. Макрон отметил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в ПАСЕ со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.