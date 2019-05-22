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Меркель и Макрон обсудили с Путиным воплощение минских соглашений

Новости » Политика    22.05.2019 - 04:12
Меркель и Макрон обсудили с Путиным воплощение минских соглашений
Фото: Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (dpa)

Телефонный разговор состоялся на фоне смены власти в Украине

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели совместную телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, политики обсудили воплощение минских договоренностей после избрания нового президента Украины.

Отмечается, что лидеры Франции и Германии раскритиковали указы Путина об упрощении выдачи российских паспортов для жителей оккупированного Донбасса.

Кроме того, Макрон и Меркель подчеркнули необходимость решения "еще открытых вопросов" для возвращения Российской Федерации права голоса в Парламентской ассамблее совета Европы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина планирует отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие страны достигнут снятие санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы.

Как писало РБК-Украина, Франция призвала страны Совета Европы поддержать усилия по сохранению России в Парламентской ассамблее совета Европы. Макрон отметил важность поиска решения, которое позволило бы сохранить Россию в ПАСЕ со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями.

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Новости Украины Ангела МеркельЭммануэль МакронВладимир Путинминские соглашения
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