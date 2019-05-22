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Меркель та Макрон обговорили з Путіним втілення мінських угод

Новини » Політика    22.05.2019 - 04:12
Меркель та Макрон обговорили з Путіним втілення мінських угод
Фото: Ангела Меркель, Еммануель Макрон та Володимир Путін (dpa)

Телефонна розмова відбулася на тлі зміни влади в Україні

Канцлер Німечиини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон провели спільну телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, політики обговорили втілення мінських домовленостей після обрання нового президента України.

Зазначається, що лідери Франції та Німеччини розкритикували укази Путіна про спрощення видачі російських паспортів для жителів окупованого Донбасу.

Крім того, Макрон та Меркель наголосили на необхідності вирішення "ще відкритих питань" для повернення Російській Федерації права голосу в Парламентській асамблеї ради Європи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна планує відмовитися від дотримання Мінських угод у разі, якщо Німеччина, Франція та інші країни досягнуть зняття санкційного тиску з Російської Федерації в Раді Європи.

Як писало РБК-Україна, Франція закликала країни Ради Європи підтримати зусилля по збереженню Росії у Парламентській асамблеї ради Європи. Макрон відзначив важливість пошуку рішення, яке дозволило б зберегти Росію в ПАРЄ з усіма витікаючими з цього правами і обов'язками.

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Новини України Володимир Путінмінські угодиАнгела МеркельЕммануель Макрон
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