Меркель и Макрон обещают представить план реформ Евросоюзу к середине декабря

Фото: Ангела Меркель и Эммануэль Макрон (elysee.fr)

Меркель и Макрон планируют до мая "сделать Европу еще более сплоченной"

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют до середины декабря представить своим партнерам по Европейскому союзу предложения по его реформированию. Об этом лидеры обеих стран заявили в воскресенье, 18 ноября, в ходе встречи в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По словам Меркель, теперь надо "действительно представить определенные результаты".

"Мы должны до мая совершить очень много для того, чтобы сделать Европу еще более сплоченной, суверенной и эффективной" - заявил Макрон перед встречей с канцлером ФРГ, отметив необходимость соответствующего германско-французского соглашения.

Также канцлер назвала "очень символичным" то, что неделю назад вместе с Макроном во Франции приняла участие в церемонии по случаю окончании Первой мировой войны, а теперь он приехал в Берлин по случаю Народного дня скорби, который отмечается в Германии в память о погибших в войнах и жертвах тоталитарных режимов.

Макрон отметил, что "новая германско-французская задача состоит в том, чтобы снабдить Европу инструментами, необходимыми для обретения большей самостоятельности".

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция договорились о создании парламентского собрания депутатов двух стран, которое начнет работу с 2019 года.