Меркель і Макрон обіцяють представити план реформ Євросоюзу до середини грудня

Фото: Ангела Меркель і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Меркель і Макрон планують до травня "зробити Європу ще більш згуртованою"

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон планують до середини грудня представити своїм партнерам по Європейському союзу пропозиції щодо його реформування. Про це лідери обох країн заявили в неділю, 18 листопада, в ході зустрічі у відомстві канцлера ФРН в Берліні, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Меркель, тепер треба "дійсно уявити певні результати".

"Ми повинні до травня зробити дуже багато для того, щоб зробити Європу ще більш згуртованою, суверенною і ефективною", - заявив Макрон перед зустріччю з канцлером ФРН, відзначивши необхідність відповідного німецько-французького угоди.

Також канцлер назвала "дуже символічним" те, що тиждень тому разом з Макроном у Франції прийняла участь у церемонії з нагоди закінчення Першої світової війни, а тепер він приїхав в Берлін з нагоди Народного дня скорботи, який відзначається в Німеччині в пам'ять про загиблих у війнах і жертви тоталітарних режимів.

Макрон зазначив, що "нове німецько-французьке завдання полягає в тому, щоб забезпечити Європу інструментами, необхідними для набуття більшої самостійності".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина і Франція домовилися про створення парламентського зборів депутатів двох країн, яка почне роботу з 2019 року.