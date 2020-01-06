Макрон, Меркель и Джонсон выступили за сохранение коалиции по борьбе с ИГИЛ

Лидеры Франции, Германии и Великобритании - Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Борис Джонсон призвали власти Ирака обеспечить необходимую поддержку возглавляемой США антитеррористической коалиции. Об этом, как сообщает РБК-Украина, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, опубликованном на сайте Елисейского дворца.

Лидеры стран ЕС отметили, что сохранение коалиции является решающим моментом в борьбе с ИГИЛ.

"Мы подчеркиваем нашу поддержку обеспечению суверенитета и безопасности Ирака. Мы подтверждаем также нашу приверженность продолжению борьбы против "Исламского государства". Сохранение коалиции имеет важное значение. В этой связи мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку", - говорится в заявлении.

Кроме того, Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от любых насильственных действий после гибели генерала Сулеймани, а также вернуться к соблюдению договоренностей по "ядерной сделке", заключенной в 2015 году.

“Мы осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, особенно с помощью Корпуса стражей исламской революции и подразделениям „Аль-Кудс“ под командованием генерала Касема Сулеймани”, - заявили они.

В сообщении отмечается, что Франция, Германия и Великобритания готовы продолжать переговоры со всеми сторонами в целях восстановления стабильности на Ближнем Востоке.

Напомним, парламент Ирака в воскресенье, 5 января, проголосовал за резолюцию, которая обязывает правительство попросить о выводе войск США с территории страны.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг решил собрать специальное заседание Североатлантического альянса из-за обострения на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Как известно, по приказу Трампа военные США нанесли удар возле аэрорта в Иране по автоколонне иранского генерала Касема Сулеймани. Он погиб. Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире". По словам американского президента, Сулеймани "планировал неминуемые нападения" на американцев.