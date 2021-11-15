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Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи находящимся там беженцам и нелегалам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкого канцлера.

"Канцлер Ангела Меркель сегодня поговорила с Александром Лукашенко по телефону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

В свою очередь пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что телефонный разговор с Меркель продолжался около 50 минут. В ходе беседы обсуждался ряд проблем и прежде всего ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Меркель и Лукашенко затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации на границе. Также стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой ситуации.

Напомним, 15 ноября ситуация на границе с Польшей продолжает обостряться - белорусские силовики не дают возможности нелегальным мигрантам вернуться в Беларусь.

Отметим, мигранты на границе Беларуси и Польши продолжают накапливаться на КПП "Кузница", польские военные ожидают новой попытки прорыва нелегалов.

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Александр ЛукашенкоЕвросоюзАнгела МеркельМиграционный кризис