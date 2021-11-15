Меркель и Лукашенко обсудили миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС

"Канцлер Ангела Меркель сегодня поговорила с Александром Лукашенко по телефону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

В свою очередь пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что телефонный разговор с Меркель продолжался около 50 минут. В ходе беседы обсуждался ряд проблем и прежде всего ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Меркель и Лукашенко затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации на границе. Также стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой ситуации.