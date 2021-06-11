Меркель лично поедет в США для разрешения споров из-за "Северного потока-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта " Северный поток-2 ". Точная дата визита еще не известна.

Издание пишет, что визит может состоятся в июле или августе. Меркель проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Главной темой стане "Северный поток-2". Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Handelsblatt пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся Украины.