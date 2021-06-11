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Меркель лично поедет в США для разрешения споров из-за "Северного потока-2"

Автор: Анастасия Рокитна

Канцлер Германии Ангела Меркель лично поедет в Вашингтон, чтобы урегулировать споры по поводу реализации проекта "Северный поток-2". Точная дата визита еще не известна.

Об этом пишет газета Handelsblatt.

Издание пишет, что визит может состоятся в июле или августе. Меркель проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Главной темой стане "Северный поток-2". Это будет первый визит канцлера после избрания американского лидера.

Handelsblatt пишет, что чиновники в Германии уже предложили несколько способов урегулирования споров, которые лягут в основу переговоров между Байденом и Меркель. Такие меры в том числе коснутся Украины.

Напомним, Украина посчитала, сколько потеряет от остановки транзита газа из России.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский призывал США не допустить завершения строительства и запуска "Северного потока-2". По словам Зеленского, таким образом Европа "дает оружие в руки врагу".

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Новости Украины Ангела МеркельДжозеф БайденСеверный поток-2