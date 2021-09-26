Кто вместо Меркель. Что известно о кандидатах в канцлеры Германии

​Лидируют социал-демократы

Сегодня в Германии состоятся выборы в федеральный парламент. Согласно последнему опросу, опубликованному институтом Forsa во вторник 21 сентября, больше всего граждане страны поддерживают Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). За нее свои голоса отдадут 25% электората.

Рейтинг Альянса Христианско-демократического союза Германии и Христианско-социального союза в Баварии (ХДС/ХСС) за последние две недели вырос на 1% и составил 22%.

На третьем месте, согласно исследованию, находится "Союз 90/Зеленые". Несмотря на то, что партия улучшила свой показатель на 1%, поддержка избирателей оценивается всего в 17 %.

Самым убедительным кандидатом на пост канцлера немцы считают Олафа Шольца. Об этом говорят результаты опроса исследовательского центра Infratest Dimap по итогам дебатов трех кандидатов. За Шольца проголосовали 41% опрошенных. На втором месте Лашет с результатом 27%. Наименее убедительной зрителям показалась Бербок. За нее отдали свои голоса 25% респондентов.

​Лашет продолжает политику Меркель

Армин Лашет возглавил правящую партию Христианско-Демократический союз 16 января 2021 года. Лашет придерживается политического курса Ангелы Меркель, избегая крайностей и резких высказываний. Он неоднократно озвучивал свое мнение на тему строительства газопровода "Северный поток-2". Политик утверждает, что объект важен для Германии. Но если Россия политизирует проект, то "эта бизнес-идея будет недействительной".

Так, в августе, в интервью польской газете Rzeczpospolita он заявил: Если "Северный поток-2" будет использован как геополитическое оружие против Украины, Германия будет инициировать санкции против России на общеевропейском уровне.

Лашет одобряет германо-американское соглашение по газопроводу. По его мнению, документ дает инструменты, которые могут привлечь Россию к ответственности за "деструктивные действия". Он подчеркнул, что приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом внешней политики Германии.

Фото: Армин Лашет - протеже Ангелы Меркель (Getty Images)

В ходе блиц-опроса во время дебатов накануне выборов на вопрос, запустит ли он "Северный поток-2", если станет канцлером, политик ответил утвердительно.

Также в июне Лашет вместе с другими кандидатами на пост канцлера высказал свое мнение по поводу вступления Украины в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что Украина не может стать членом Евросоюза в ближайшем будущем, поскольку для этого нужно синхронизировать законодательство с законодательством Евросоюза, чтобы оно в будущем одинаково действовало как в Берлине, так и в маленьком городке на востоке Украины.

Он считает, что Германия вместе с Францией делает все необходимое с точки зрения обеспечения безопасности Украины, однако назвал "неправильным" поставки Украине оружия, потому что "это дискредитирует позицию Германии как члена Нормандского формата, Минского процесса".

​Шольц - главный претендент на пост канцлера

Олаф Шольц пока лидирует в гонке на пост канцлера Германии. Электорат поддерживает не только партию СДПГ, но и самого политика. Шольц занимает пост вице-канцлера Германии и министра финансов с марта 2018 года. В мае 2021 года на съезде партии его утвердили как кандидата на пост канцлера от СДПГ. На тот момент, согласно опросам, его фигура была самой популярной в Германии среди всех однопартийцев.

Фото: Олафа Шольца немцы признали самым убедительным кандидатом (Getty Images)

Позиция Шольца по "Северному потоку-2" близка к позиции Лашета. Как и его оппонент на выборах, лидер СДПГ отмечает важность этого проекта для Германии. В то же время Россия не должна использовать газопровод в ущерб Украине. В противном случае, функционирование газопровода можно остановить в любой момент. Германия должна защитить Украину в этом вопросе, подчеркивает Шольц.

В вопросах вступления Украины в НАТО и ЕС вице-канцлер отмечал, что сначала необходимо установить тесное партнерство с Украиной. А пока Брюссель должен завершить процесс интеграции с Западными Балканами, что затянется на многие годы. Вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил тогда же Штольц.

​Бербок критикует "Северный поток-2"

Анналена Бербок - самый молодой претендент на пост канцлера. И на данный момент ее рейтинг ниже, чем у конкурентов. Она занимает пост председателя партии "Союз 90/Зеленые" с 2018 года. В апреле 2021 года партия выдвинула ее в качестве кандидата в канцлеры Германии.

В отличие от своих оппонентов, Бербок более резко высказывается в адрес России, газопровода "Северный поток-2" и его вред для Украины. По мнению Бербок, целью Путина является дестабилизация не только Украины, но и всей Европы путем шантажа поставками газа. Она считает, что если "Северный поток-2" заработает, транзит газа через Украину будет прекращен.

Фото: Анналена Бербок наиболее резко высказывается о "Северном потоке-2" (Getty Images)

Лидер "Зеленых" заявляла, что Германия должна оказывать Украине помощь в вопросах безопасности, в частности, в разминировании на территории Донбасса. По ее мнению, миссию ОБСЕ на востоке Украины необходимо усилить.

Бербок признает перспективы членства Украины в ЕС и НАТО в будущем, но пока считает "нецелесообразным" обсуждать вступление Украины в Североатлантический альянс из-за продолжающегося конфликта с Россией.