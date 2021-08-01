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Лашет угрожает России санкциями в случае использования "Северного потока-2" в качестве оружия

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Украина, Воскресенье 01 августа 2021 08:37
Лашет угрожает России санкциями в случае использования "Северного потока-2" в качестве оружия Фото: Кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет (facebook.com/ArminLaschet)
Автор: Александр Белоус

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет угрожает России санкциями. Их введут в случае, если и с помощью газопровода "Северный поток-2" будет давить на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лашета польской газете Rzeczpospolita

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя в отношении Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского союза", - сказал он.

По его мнению, это позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитического оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - сказал Лашет.

По его словам, приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики. "Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - заявил политик.

Напомним, в Европарламенте выступили против соглашения США и Германии по "Северному потоку-2". Там напомнили, что проект угрожает безопасности Украины и всей Европы.

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Северный поток-2 Санкции Российская Федерация
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