Лашет угрожает России санкциями в случае использования "Северного потока-2" в качестве оружия

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет угрожает России санкциями. Их введут в случае, если и с помощью газопровода "Северный поток-2" будет давить на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лашета польской газете Rzeczpospolita

"Если Россия снова будет агрессивно вести себя в отношении Украины, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского союза", - сказал он.

По его мнению, это позволит предотвратить использование Россией газопровода как геополитического оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - сказал Лашет.

По его словам, приверженность суверенитету и безопасности Украины должна быть приоритетом немецкой внешней политики. "Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - заявил политик.