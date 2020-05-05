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Меркель готова к дальнейшему ослаблению карантина в Германии

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 19:59
Меркель готова к дальнейшему ослаблению карантина в Германии
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Канцлер считает необходимым принимать решения на местах, а не по всей стране

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности дальнейших смягчений карантинных ограничений в стране. Об этом она сообщила во время дебатов на заседании фракции ХДС/ХСС, передает Tagesschau.

По ее словам, на данный момент в стране наблюдается позитивное развитие ситуации вокруг распространения коронавируса, что дает возможность говорить о дальнейшем смягчении.

При этом канцлер отметила, что в случае новой вспышки COVID-19 необходимо принимать ограничительные меры на местном уровне, а не вводить общенациональные ограничения.

Отметим, на данный момент в Германии подтверждено более 166 тысяч случаев коронавируса, из них почти 7 тысяч - летальные. При этом за последние сутки в стране фиксируют снижение новых случаев заражений.

Ранее РБК-Украина писало, что Германия продлила контрольный режим на границах до 15 мая из-за пандемии коронавируса. Немецкое правительство ориентируется на решение Еврокомиссии относительно регулирования на внешних границах сообщества.

Также правительство Германии продлило как минимум до 14 июня предостережения в отношении туристических поездок за границу из-за пандемии.

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Новости Украины Ангела МеркелькарантинГерманияКоронавирус
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