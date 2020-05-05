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Меркель готова до подальшого ослаблення карантину в Німеччині

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 19:59
Меркель готова до подальшого ослаблення карантину в Німеччині
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Канцлер вважає необхідним приймати рішення на місцях, а не по всій країні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про готовність подальших пом'якшень карантинних обмежень в країні. Про це вона повідомила під час дебатів на засіданні фракції ХДС/ХСС, передає Tagesschau.

За її словами, на даний момент в країні спостерігається позитивний розвиток ситуації навколо поширення коронавіруса, що дає можливість говорити про подальше пом'якшення.

При цьому канцлер відмітила, що у разі нового спалаху COVID-19 необхідно приймати обмежувальні заходи на місцевому рівні, а не вводити загальнонаціональні обмеження.

Відзначимо, на даний момент у Німеччині підтверджено понад 166 тисяч випадків коронавіруса, з них майже 7 тисяч - летальні. При цьому за останню добу в країні фіксують зниження нових випадків заражень.

Раніше РБК-Україна писало, що Німеччина продовжила контрольний режим на кордонах до 15 травня через пандемію коронавірусу. Німецьке уряд орієнтується на рішення Єврокомісії щодо регулювання на зовнішніх кордонах співтовариства.

Також уряд Німеччини продовжило як мінімум до 14 червня застереження щодо туристичних поїздок за кордон через пандемію.

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Новини України Ангела МеркелькарантинГерманияКоронавірус
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