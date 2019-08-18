Меркель: Германия готова к жесткому Brexit

Правительство Германии уже подготовилось к возможному выходу Великобритании из Европейского союза без соответствующего соглашения (жесткий Brexit). Об этом заявила канцлер Ангела Меркель во время Дня открытых дверей в немецком правительстве, передает DW.

По ее словам, Берлин до последнего будет прилагать усилия, чтобы найти компромисс.

"Мы ко всему подготовились, можно сказать, что и к случаю, когда мы будем иметь подписанное соглашение… Но если этого не произойдет, то мы готовы и к другому случаю", - добавила Меркель.

Она также напомнила, что уже в следующую среду в Германию прибудет британский премьер-министр Борис Джонсон.

"Мы рады любому визиту, ведь нужно говорить и нужно находить хорошие решения", - отметила Меркель.

Напомним, ранее сообщалось, что только 34% граждан Великобритании поддерживают перспективу выхода из Европейского союза (Brexit) без заключения с Брюсселем соглашения.

В то же время, согласно опросу компании BMG Research, почти половина респондентов (49%) считают, что если премьер-министру Борису Джонсону не удастся заключить с Брюсселем нового соглашения, то ему лучше отложить Brexit или организовать новый референдум.