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Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Новости » Политика    30.12.2018 - 21:04
Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель (g20.org)

Подробности переговоров не сообщаются

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.

Как сообщается, основной темой переговоров стала ситуация в Сирии.

Также стороны обсудили двусторонние отношения, вопросы борьбы с терроризмом и нелегальную миграцию в Европу.

Напомним, вчера, 29 декабря, в Москве прошли переговоры Турции и России по ситуации в Сирии.

Также РБК-Украина писало, что согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну.

Сирию покинула первая группа американских военных В России завершились переговоры с Турцией по ситуации в Сирии
Новости Украины ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАнгела МеркельСирия
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