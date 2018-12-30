Меркель и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Подробности переговоров не сообщаются
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NTV.
Как сообщается, основной темой переговоров стала ситуация в Сирии.
Также стороны обсудили двусторонние отношения, вопросы борьбы с терроризмом и нелегальную миграцию в Европу.
Напомним, вчера, 29 декабря, в Москве прошли переговоры Турции и России по ситуации в Сирии.
Также РБК-Украина писало, что согласно решению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа вывести контингент из Сирии, первая группа американских военных покинула страну.