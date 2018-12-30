Меркель і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Ангела Меркель (g20.org)

Подробиці переговорів не повідомляються

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорили ситуацію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.



Як повідомляється, основною темою переговорів стала ситуація в Сирії.

Також сторони обговорили двосторонні відносини, питання боротьби з тероризмом і нелегальну міграцію в Європу.

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, в Москві пройшли переговори Туреччини і Росії щодо ситуації в Сирії.

Також РБК-Україна писало, що згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.