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Меркель і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії

Новини » Політика    30.12.2018 - 21:04
Меркель і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган і Ангела Меркель (g20.org)

Подробиці переговорів не повідомляються

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорили ситуацію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.

Як повідомляється, основною темою переговорів стала ситуація в Сирії.

Також сторони обговорили двосторонні відносини, питання боротьби з тероризмом і нелегальну міграцію в Європу.

Нагадаємо, вчора, 29 грудня, в Москві пройшли переговори Туреччини і Росії щодо ситуації в Сирії.

Також РБК-Україна писало, що згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.

Сирію залишила перша група американських військових   У Росії завершилися переговори з Туреччиною щодо ситуації в Сирії
Новини України ТурцияРеджеп Тайіп ЕрдоганАнгела МеркельСирія
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