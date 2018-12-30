Меркель і Ердоган обговорили ситуацію в Сирії

Подробиці переговорів не повідомляються
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і обговорили ситуацію в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NTV.
Як повідомляється, основною темою переговорів стала ситуація в Сирії.
Також сторони обговорили двосторонні відносини, питання боротьби з тероризмом і нелегальну міграцію в Європу.
Нагадаємо, вчора, 29 грудня, в Москві пройшли переговори Туреччини і Росії щодо ситуації в Сирії.
Також РБК-Україна писало, що згідно з рішенням президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа вивести контингент з Сирії, перша група американських військових залишила країну.