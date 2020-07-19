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Меркель допустила провал саммита ЕС по экономике

Автор: Анастасия Рокитна

Лидеры ЕС обсуждают новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона

Канцлер Германии Ангела Меркель допускает, что лидеры ЕС не достигнут соглашения по плану восстановления экономики после пандемии. В первые два дня соглашения достигнуть не удалось.

Об этом сообщает Reuters.

"Есть много благих намерений, но и много позиций. Я приложу все усилия, но вполне возможно, что результата не будет", - заявила она в Брюсселе.

Лидеры ЕС обсуждают новый бюджетный план в размере 1,85 триллиона и создание фонда восстановления экономики на сумму 750 миллиарда евро.

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Напомним, по итогам второго дня саммита лидеры Европейского союза снова не смогли договориться по вопросам формирования бюджета на 2021-2027 годы.

Отметим, лидеры стран Европейского союза собрались в пятницу, 17 июля, для переговоров о многомиллиардном фонде спасения экономики.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.

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