Лидеры ЕС не смогли договориться о бюджете и антикризисном фонде

Фото: Евросоюз (flickr.com/european_parliament)

Продолжение дискуссии ожидается в полдень 9 июля

По итогам второго дня саммита лидеры Европейского союза (ЕС) снова не смогли договориться по вопросам формирования бюджета на 2021-2027 годы. На саммите также должны были создать антикризисный фонд ЕС для поддержания экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса.

Об этом в Twitter сообщил Баренд Лейтц, пресс-секретарь главы Евросовета.

Продолжение дискуссии ожидается в воскресенье, 19 июля.

"Пленарное заседание завершилось. Председатель Евросовета Шарль Мишель вновь созовет встречу завтра в полдень", - написал Лейтц.

Отметим, программа саммита изначально состояла из двух дней - пятницы и субботы. Однако переговоры затянулись.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также заявил, что лидеры ЕС должны достичь соглашения по бюджету в воскресенье.

"Завтра мы продолжим, потому что мы должны закончить, должны достичь соглашения, потому что переносить эту партию невыгодно никому", - заявил Конте журналистам.

По его словам, крайне сложный проект бюджета сопряжен с фондом восстановления, что делает необходимым выйти за пределы занимаемых позиций: или все победят, или все проиграют.

Кроме того он подчеркнул, что с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте идут наиболее сложные переговоры.

Напомним, лидеры стран Европейского союза собрались в пятницу, 17 июля, для переговоров о многомиллиардном фонде спасения экономики.

Ранее Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.