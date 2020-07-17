Лидеры ЕС на саммите обсудят создание фонда спасения экономики

Фото: Еврокомиссия (ec.europa.eu)

Первый после начала эпидемии саммит пройдет в Брюсселе

Лидеры стран Европейского союза собрались в пятницу, 17 июля, для переговоров о многомиллиардном фонде спасения экономики. Это первая очная встреча, после того как пандемия коронавируса погрузила ЕС в кризис.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Это момент истины для Европы. На карту поставлен наш европейский проект. Я уверен, но осторожен ", - заявил президент Франции Эммануэль Макрон, прибывший на встречу 27 лидеров в Брюсселе после нескольких недель напряженных переговоров о масштабах фонда спасения.

Позиция Нидерландов и угроза венгерского вето ограничивают шансы на соглашение по бюджету ЕС на 2021-27 годы, который предусматривает более 1 трлн евро и новый фонд спасения в 750 млрд евро, предназначенный для помощи в восстановлении экономики.

Лидеры стран ЕС встретятся в комнате, оборудованной дезинфицирующими средствами для рук и дезинфицированными наушниками в штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

Саммит запланирован на два дня, хотя официальные лица заявили, что он может продлиться и в воскресенье, если соглашение не будет достигнуто.

Страны юга Европы с высоким уровнем долга, находящиеся в тяжелом состоянии, включая Италию и Испанию, хотят, чтобы финансирование восстановления было предоставлено в виде грантов, а не возвратных займов, в то время как Венгрия пригрозила наложить вето на весь пакет.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте является главным противником в лагере северных, богатых стран ЕС, требующих меньшего объема фонда.

ЕС уже согласовал объем в 500 млрд евро, чтобы смягчить первый удар кризиса. Однако экономики стран Евросоюза находятся в состоянии свободного падения, а немедленные меры по оказанию помощи заканчивают летом, в то время как есть опасения углубления кризиса осенью.

Напомним, Еврокомиссия обновила прогноз на 2020 год, согласно которому экономика стран ЕС упадет на 8,3%.

Отметим, в июне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.