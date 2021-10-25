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Меркель будет работать над организацией встречи в нормандском формате, - посол

Автор: Анастасия Рокитна

Немецкий и французкий послы работают над возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в нормандском формате. На данное время пока еще нет четких представлений, когда она может состояться.

Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс-Украина".

По ее словам, происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами.

"Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - сказала Фельдгузен.

Кроме того, посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил о подготовке встречи глав МИД в нормандском формате.

"Во время последней встречи с Путиным Меркель сказала о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в нормандском формате. Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, глава МИД РФ Лавров обвинил украинского минстра Кулебу в "искажении фактов" по поводу нормандской встречи.

До этого Кулеба ответил Лаврову на заявление о Нормандии: плевок в лицо Франции и Германии.

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Нормандский форматАнгела Меркель