Меркель працюватиме над організацією зустрічі в нормандському форматі, - посол

За її словами, відбуваються контакти як з українською, так і з російською сторонами.

"Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона буде працювати над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді", - сказала Фельдгузен.

Крім того, посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявив про підготовку зустрічі глав МЗС у нормандському форматі.

"Під час останньої зустрічі з Путіним Меркель сказала про те, що повинна пройти зустріч на вищому рівні в нормандському форматі. Для підготовки такої зустрічі зустрічатимуться міністри закордонних справ. Наскільки мені відомо, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ проходить, але точна дата такої зустрічі ще не призначена", - сказав він, передає ТАСС.