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Меркель працюватиме над організацією зустрічі в нормандському форматі, - посол

Автор: Анастасія Рокитна

Німецький і французький посли працюють над можливістю влаштувати зустріч на рівні міністрів закордонних справ у нормандському форматі. На даний час поки ще немає чітких уявлень, коли вона може відбутися.

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, відбуваються контакти як з українською, так і з російською сторонами.

"Федеральний канцлер сказала, перебуваючи в Києві, що вона буде працювати над організацією цієї зустрічі кожен день, до останнього дня перебування на цій посаді", - сказала Фельдгузен.

Крім того, посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявив про підготовку зустрічі глав МЗС у нормандському форматі.

"Під час останньої зустрічі з Путіним Меркель сказала про те, що повинна пройти зустріч на вищому рівні в нормандському форматі. Для підготовки такої зустрічі зустрічатимуться міністри закордонних справ. Наскільки мені відомо, підготовка зустрічі міністрів закордонних справ проходить, але точна дата такої зустрічі ще не призначена", - сказав він, передає ТАСС.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Лавров звинуватив українського мінстра Кулебу в "спотворенні фактів" з приводу нормандської зустрічі.

До цього Кулеба відповів Лаврову на заяву про Нормандію: плювок в обличчя Франції та Німеччини.

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Нормандський форматАнгела Меркель