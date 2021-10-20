Кулеба - Лаврову на заявление о Нормандии: плевок в лицо Франции и Германии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на слова его российского коллеги Сергея Лаврова об инициативе Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Лавров показывает, что он не настроен на конструктивный разговор министров в нормандском формате.

Кулеба заявил, что немецкий и французский министры готовы к нормандской встрече.

"А Сергей Лавров показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером в словесных изысках. Поэтому слова Лаврова - это плевок в лицо Франции и Германии", - заявил Кулеба.

По его словам, лидеры четко договорились, что должна состояться министерская встреча, которая подготовит почву для саммита.

"В то же время, мы до сих пор не получили сигналов от России о готовности к ее проведению. Последнее заявление Сергея Лаврова подрывает процесс мирного урегулирования и идет вразрез с договоренностями лидеров государств нормандского формата. Я призываю своего российского визави перестать от нас прятаться, набраться мужества и сесть за стол переговоров", - заявил Кулеба.