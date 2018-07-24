Геращенко рассказала, о чем будут говорить на переговорах в Минске

Переговоры трехсторонней контактной группы состоится завтра, 25 июля

На встрече трехсторонней контактной группы, которая состоится 25 июля в Минске (Беларусь), обсудят вопрос освобождения заложников и поиска пропавших без вести. Об этом написал первый вице-спикер Верховной рады, нардеп Ирина Геращенко (БПП) на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, Украина до сих пор ожидает от РФ официального ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на украинских политзаключенных.

Фото: встреча представителей власти с семьями политзаключенных и заложников Кремля и с общественными активистами

"Эти вопросы, а также несоблюдение договоренностей президентов РФ о гуманитарный обмен визитами обмудсвумен, мы будем ставить 25 июля на встрече в Минске, вместе с вопросом освобождения заложников, поиска пропавших без вести", - написала Геращенко.

Ранее Геращенко заявляла, что главным результатом предыдущих переговоров трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе в Минске стала остановка полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что по многим украинским политзаключенным, которых удерживают в России, поступает тревожная информация о состоянии их здоровья.

Также Денисова сообщила, что в ближайшее время состоится встреча представителей Красного Креста с семьямы политзаключенных, чтобы найти пути посещение украинцев, которых удерживают в оккупированном Крыму.