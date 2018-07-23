Геращенко назвала главный результат переговоров в Минске

Геращенко назвала остановку вторжения России главным результатом переговоров в Минске

Главным результатом переговоров трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе в Минске (Беларусь) является остановка полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Об этом в интервью "Украинской правде" заявила первый вице-спикер Верховной рады, нардеп Ирина Геращенко (БПП).

По словам Геращенко, за время переговоров в Минске стороны 14 раз объявляли о перемирии на Донбассе.

"Мы можем говорить о результате. Удалось остановить полномасштабное наступление. Мы 14 раз объявляли перемирие. Ни разу оно не выполнялось боевиками. Последнее было нарушено через четыре часа. Но каждый раз во время перемирия спадает эскалация, а это значит сотни спасенных жизней наших ребят. Все остальное - второстепенно", - отметила Геращенко.

Напомним, ранее в контактной группе заявили, что после начала "хлебного перемирия" ситуация с безопасностью на Донбассе улучшилась. По словам главы миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана, интенсивность обстрелов с момента введения перемирия уменьшилась почти на 80%.