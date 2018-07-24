Меркель і Лавров обговорили Сирію та Україну

У зустрічі також брав участь глава МЗС Німеччини Гайко Масс

Сьогодні, 24 липня у Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель зустрілася з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та начальником генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим. Про це йдеться у повідомленні на сайті німецького уряду.

Як зазначається, основними темами переговорів були ситуації на Близькому Сході, зокрема, у Сирії. Також обговорювався конфлікт на Сході України.

Як повідомляється, раніше цю зустріч публічно не анонсували. Її проведення було узгоджено минулого тижня між канцлером та президентом Росії Владіміром Путіним. У зустрічі також брав участь глава МЗС Німеччини Гайко Масс.

Зустріч відбулася після того, як Лавров та Герасімов зустрілися із прем'єр-міністром Ізраїлю в понеділок в Єрусалимі, де також обговорювали Сирію.

Нагадаємо, що на зустрічі тристоронньої контактної групи, яка відбудеться 25 липня у Мінську (Білорусь), обговорять питання звільнення заручників та пошуку зниклих безвісти.

Також Геращенко назвала головний результат переговорів у Мінську.

Вона розповіла, що вдалося зупинити повномасштабний наступ. Україна 14 разів оголошувала перемир'я. Жодного разу воно не виконувалося бойовиками.