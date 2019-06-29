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Меркель анонсувала саміт щодо Сирії

Новини » Політика    29.06.2019 - 12:16
Меркель анонсувала саміт щодо Сирії
Фото: Ангела Меркель (Reuters)

За словами Меркель, саміт відбудеться до кінця 2019 року

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на полях саміту G20 заявила, що в 2019 році планується чергова зустріч щодо ситуації в Сирії у стамбульському форматі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку представника німецького уряду Штеффена Зайберта в Twitter.

За словами Меркель, до кінця 2019 року повинен відбутися саміт лідерів Німеччини, Російської Федерації, Туреччини та Франції для обговорення ситуації в Сирії.

"У мене сьогодні були двосторонні переговори з президентом Путіним та президентом Ердоганом. Виходячи з цього, окрім Мінського процесу, про який ми говорили, ми хочемо впродовж цього року продовжити стамбульський формат", - заявила вона.

Німецький канцлер додала, що Берлін хоче залишатися в курсі ситуації в сирійському Ідлібі та ситуації щодо біженців.

"Ми хочемо подати їм знак", - зазначила Меркель.

Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй (ООН) звернулася до Росії за інформацією про те, як вона використовує дані про розташування лікарень у Сирії. Такі запитання до Росії виникли у зв'язку з серією авіанальотів на сирійські регіони, за яких постраждали, зокрема, медичні установи.

РБК-Україна писало, що 17 червня в Сирії щонайменше 11 мирних жителів загинули і ще 15 отримали поранення в результаті обстрілу збройними бандформуваннями селища Ель-Вадіхі на південь від Алеппо (360 км від Дамаска).

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