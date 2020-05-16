Мэрию Киева призвали открыть торговые центры

Киевскую власть призывают открыть большие торговые центры, ведь ТРЦ лучше подготовлены к работе в условиях карантина и обеспечению безопасности покупателей, чем маленькие магазины, поэтому запрет на их открытие в Киеве нелогичен. Об этом заявил соучредитель и генеральный директор Ассоциации ретейлеров Украины Андрей Жук, передает РБК-Украина.

"Торговые центры - это системный бизнес, в отличие от стихийной торговли. И, безусловно, в торговых центрах более безопасно и менее люди подвержены возможностью заразиться. Поэтому торговые центры более подготовлены, чем стихийная торговля. Также речь идет о системе кондиционирования и вентиляции, о клининговой компании. Поэтому торговые центры, я могу сказать, что точно безопаснее, чем даже отдельностоящие магазины с выходом на улицу", - сказал Жук.

Он призвал столичную власть разрешить работу в Киеве ТРЦ, а также общественного транспорта, чтобы и сотрудники, и покупатели имели возможность доехать в торговый центр.

"Помимо открытия торговых центров, очень важно решить вопрос с логистикой, а именно открытием общественного транспорта. Почему? Потому что, во-первых, есть проблемы с доставкой персонала, и она огромная. То есть, если в целом по Украине этот вопрос решается, то Киев - большой город, пригород есть, людям очень тяжело доехать на свою работу. Это первое. С другой стороны, покупателям то же самое, для того, чтобы доехать в торговый центр, нужно воспользоваться общественным транспортом зачастую", - сказал Жук.

Напомним, с 11 мая правительство сняло ряд ограничений, связанных с карантином, в частности разрешена торговля непродовольственными товарами в магазинах, в том числе на территории крупных торгово-развлекательных центров, однако в Киеве по решению местной власти ТРЦ будут открыты только во время следующего этапа ослабления карантина.

По оценке Украинского совета торговых центров (УСТЦ) торгово-развлекательные центры страны за два месяца карантина потеряли около 7 млрд грн от арендных поступлений, а их арендаторы - более 50 млрд грн товарооборота.