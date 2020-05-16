Мерію Києва закликали відкрити торгові центри

Київську владу закликають відкрити великі торгові центри, адже ТРЦ краще підготовлені до роботи в умовах карантину та забезпечення безпеки покупців, ніж маленькі магазини, тому заборона на їх відкриття в Києві нелогічна. Про це заявив співзасновник і генеральний директор Асоціації ритейлерів України Андрій Жук, передає РБК-Україна.

"Торгові центри - це системний бізнес, на відміну від стихійної торгівлі. І, безумовно, в торгових центрах більш безпечно і люди менш схильні заразитися. Тому торгові центри більш підготовлені, ніж стихійна торгівля. Також мова йде про систему кондиціонування та вентиляції, про клінінгової компанії. Тому торгові центри, я можу сказати, що точно безпечніше, ніж навіть окремі магазини з виходом на вулицю", - сказав Жук.

Він закликав столичну владу дозволити роботу в Києві ТРЦ, а також громадського транспорту, щоб і працівники, і покупці мали можливість доїхати до торгового центру.

"Крім відкриття торгових центрів, дуже важливо вирішити питання з логістикою, а саме відкриттям громадського транспорту. Чому? Тому що, по-перше, є проблеми з доставкою персоналу, і вона величезна. Тобто, якщо в цілому по Україні це питання вирішується, то Київ - велике місто, передмістя є, людям дуже важко доїхати на свою роботу. Це перше. З іншого боку, покупцям те ж саме, для того, щоб доїхати в торговий центр, потрібно скористатися громадським транспортом часто", - сказав Жук.

Нагадаємо, з 11 травня уряд зняв ряд обмеження, пов'язані з карантином, зокрема дозволена торгівля непродовольчими товарами в магазинах, в тому числі на території великих торгово-розважальних центрів, проте в Києві за рішенням місцевої влади ТРЦ будуть відкриті тільки під час наступного етапу ослаблення карантину.

За оцінкою Української ради торгових центрів (УРТЦ) торгово-розважальні центри країни за два місяці карантину втратили близько 7 млрд грн від орендних надходжень, а їхні орендарі - понад 50 млрд грн товарообігу.