У мерії Дніпра та кількох областях проводяться обшуки за фактом розкрадання держкоштів

Зазначається, що низка обшуків проводиться на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей, за погодженням прокуратури та відповідно до судової ухвали.

Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

Фото: обшуки у провадженні за фактом розкрадання держкоштів (t.me/UA_National_Police)

Обшуки проводяться на місцях розташування полігону твердих побутових відходів, в офісних приміщеннях, за адресами реєстрації та проживання фігурантів, а також у транспортних засобах, які вони використовують.

Крім того, у Нацполіції додали, що з метою вилучення документів один з обшуків проводиться у приміщенні Дніпровської міської ради.

Речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна наголосила, що мова йде не про обшуки в керівництва мерії, а саме у КП, яке знаходиться у приміщенні Дніпровської міської ради.