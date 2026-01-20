У мерії Дніпра та кількох областях проводяться обшуки за фактом розкрадання держкоштів

Національна поліція проводить слідчі дії на території кількох областей за фактом розкрадання державних коштів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Нацполіції в Telegram і коментар речниці Нацполіції Юлії Гірдвіліс.
Зазначається, що низка обшуків проводиться на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей, за погодженням прокуратури та відповідно до судової ухвали.
Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.
Фото: обшуки у провадженні за фактом розкрадання держкоштів (t.me/UA_National_Police)
Обшуки проводяться на місцях розташування полігону твердих побутових відходів, в офісних приміщеннях, за адресами реєстрації та проживання фігурантів, а також у транспортних засобах, які вони використовують.
Крім того, у Нацполіції додали, що з метою вилучення документів один з обшуків проводиться у приміщенні Дніпровської міської ради.
Речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна наголосила, що мова йде не про обшуки в керівництва мерії, а саме у КП, яке знаходиться у приміщенні Дніпровської міської ради.
Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань викрило злочинну організацію, яка розікрала майже три мільярди гривень на інженерних боєприпасах для Сил оборони України. Здебільшого, на неякісних протитанкових та протипіхотних мінах.
Раніше затримали експосадовця Міністерства оборони на розтраті понад 1 мільярда гривень, виділених також на закупівлю продуктів для ЗСУ. Він уклав договори за значно завищеними цінами.
Наприкінці грудня правоохоронці викрили масштабну схему незаконного заволодіння електроенергією. Вона завдала "Укренерго" збитків на понад 168 млн гривень.
Трьом учасникам схеми було повідомлено про підозру. Серед них - директор комерційного підприємства, колишній директор електропостачальника та відповідальна посадова особа "Укренерго".