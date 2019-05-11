Мэрия обжалует отмену переименования улицы Екатерины Гандзюк

Мэр Херсона Владимир Николаенко заявил, что мэрия подаст апелляцию на решение Херсонского окружного административного суда об отмене решения сессии Херсонского горсовета о переименовании улицы Лютеранской на улицу Екатерины Гандзюк, как только будет получено решение суда. Об этом сообщает "Укринформ".

По словам Николаенко, о решении суда он узнал из СМИ.

"У нас нет на сегодняшний день решения суда. Я из средств массовой информации узнал не слишком хорошую новость, что отменено решение сессии в части переименования улицы Лютеранской на улицу Кати Гандзюк. Я думаю, после того, как будет ознакомление с решением суда, обязательно будет апелляция", - заверил городской глава.

Николаенко подчеркнул, что в мэрии изучат, какие именно нарушения нашел суд. Вместе с тем он убежден, что нарушений нет, а принятое депутатами на сессии решение соответствует требованиям законодательства.

Напомним, Окружной административный суд города Херсона признал противоправными и отменил переименование улицы Лютеранской и присвоение ей имени Екатерины Гандзюк.

Как писало РБК-Украина ранее, 8 мая ГПУ направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ по пяти лицам, которые обвиняются в убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Добавим, ранее Генпрокуратура сообщила, что в деле Гандзюк изменили подозрения 5 лицам, которые являются вероятными исполнителями преступления.