Мэрия Мариуполя назвала имена местных коллаборантов из "ОПЗЖ"

Мэрия Мариуполя назвала имена местных депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь", которые перешли на сторону оккупантов. В список предателей вошли 9 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Мариуполя.
"На их руках уничтожение Мариуполя и тысячи убитых, они корректировали вражеский огонь, в результате чего мариупольцы остались без света, воды, связи и запасов продовольствия. Они - это коллаборанты из местной фракции партии ОПЗЖ", - говорится в сообщении.
Так, в список предателей, перешедших на сторону агрессора, попали:
Напомним, прокуратура объявила подозрение в госизмене "заместительнице мэра" Мариуполя Виктории Калачевой.
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