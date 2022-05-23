Мерія Маріуполя назвала імена місцевих колаборантів з "ОПЗЖ"

Мерія Маріуполя назвала імена місцевих депутатів з "Опозиційної платформи - За життя", які перейшли на сторону окупантів. До списку зрадників ввійшли 9 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.
"На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони - це колаборанти з місцевої фракції партії ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.
Так, до списку зрадників, що перейшли на бік агресора, потрапили:
Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру в держзраді "заступниці мера" Маріуполя Вікторії Калачовій.
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