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Мерія Маріуполя назвала імена місцевих колаборантів з "ОПЗЖ"

Фото: мерія Маріуполя назвала імена зрадників з ОПЗЖ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Мерія Маріуполя назвала імена місцевих депутатів з "Опозиційної платформи - За життя", які перейшли на сторону окупантів. До списку зрадників ввійшли 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя.

"На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони - це колаборанти з місцевої фракції партії ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Так, до списку зрадників, що перейшли на бік агресора, потрапили:

  • Іващенко Костянтин;
  • Істратов Вадим;
  • Хаджинов Дмитро;
  • Бурлаков Сергій;
  • Калачова Вікторія;
  • Агібалов Валерій;
  • Карпенко Олена;
  • Хармишев Євген;
  • Сотникова Наталя.

Фото: колаборанти з "ОПЗЖ" (t.me/mariupolrada)

Нагадаємо, прокуратура оголосила підозру в держзраді "заступниці мера" Маріуполя Вікторії Калачовій.

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МаріупольОпозиційна платформа За життя