Мерія Маріуполя назвала імена місцевих колаборантів з "ОПЗЖ"

Мерія Маріуполя назвала імена місцевих депутатів з "Опозиційної платформи - За життя", які перейшли на сторону окупантів. До списку зрадників ввійшли 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську раду Маріуполя .

"На їх руках знищення Маріуполя та тисячі вбитих, вони коригували ворожий вогонь, у наслідок чого маріупольці залишились без світла, води, зв’язку та запасів продовольства. Вони - це колаборанти з місцевої фракції партії ОПЗЖ", - йдеться у повідомленні.

Так, до списку зрадників, що перейшли на бік агресора, потрапили:

Іващенко Костянтин;

Істратов Вадим;

Хаджинов Дмитро;

Бурлаков Сергій;

Калачова Вікторія;

Агібалов Валерій;

Карпенко Олена;

Хармишев Євген;

Сотникова Наталя.

Фото: колаборанти з "ОПЗЖ" (t.me/mariupolrada)