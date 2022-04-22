Мэрия Харькова поможет эвакуироваться жителям районов, которые под постоянными обстрелами

В Харькове жителей районов, которые находятся под постоянными вражескими обстрелами, просят эвакуироваться. Мэрия обещает помощь в организации переезда и поселением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Так, мэр Харькова Игорь Терехов призывает выехать жителей Северной Салтовки, Пятихаток и других самых горячих районов, по которым постоянно бьют войска РФ.

"Да, это нелегко, но мы готовы вас эвакуировать. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вас вывезем и поселим в нормальные условия", - сказал градоначальник.

Также Терехов отметил, посетив один из интернатов, куда эвакуируют харьковчан из горячих точек, что городские службы создали для размещенных тут нормальные условия проживания.

Мэр добавил, что рашисты продолжают жестоко обстреливать жилые районы Харькова. В частности, в четверг были разрушены два рынка. Поэтому гражданам не следует без необходимости покидать укрытия, бомбоубежища и станции метрополитена.