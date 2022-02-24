Мэрия Днепра призвала родителей не вести детей в школу

"Родители, детей в школы и садики НЕ ведем. До особых распоряжений.

Находимся дома. Пожалуйста, репост. Также прошу всех воздержаться от постов "Тут взрыв", "Сюда сбросили бомбу". Не разгоняйте фейки о "десанте в Мариуполе и Одессе". Займитесь лучше родными и близкими. Пока "работают" по военным частям и ПВО. Угрозы гражданским нет. Дальше буду информировать", - написал он.