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Мэрия Днепра призвала родителей не вести детей в школу

Автор: Наталия Гурковская

Мэрия Днепра призывает родителей оставить детей дома и сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова в Facebook.

"Родители, детей в школы и садики НЕ ведем. До особых распоряжений.
Находимся дома. Пожалуйста, репост. Также прошу всех воздержаться от постов "Тут взрыв", "Сюда сбросили бомбу". Не разгоняйте фейки о "десанте в Мариуполе и Одессе". Займитесь лучше родными и близкими. Пока "работают" по военным частям и ПВО. Угрозы гражданским нет. Дальше буду информировать", - написал он.

Как сообщалось, ранее Филатов призвал днепрян сохранять спокойствие.

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Днепр