Мерія Дніпра закликала батьків не вести дітей до школи

"Батьки, дітей у школи та садочки не ведемо. До особливих розпоряджень.

Знаходимося вдома. Будь ласка, репост. Також прошу всіх утриматись від постів "Тут вибух", "Сюди скинули бомбу". Не розганяйте фейки про "десант у Маріуполі та Одесі". Займіться краще рідними та близькими. Поки що "працюють" за військовими частинами та ППО. Загрози цивільним немає. Далі інформуватиму", - написав він.