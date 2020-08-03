В мэрии Одессы зафиксировали вспышку коноронавируса

У двух заместителей городского главы Одессы Геннадия Труханова подтвердили коронавирус. Еще одна вице-городская глава ушла на самоизоляцию и ждет результата ПЦР-теста.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в мэрии.

Так, COVID-19 подтвердился у заместителя мэра Одесса Павла Вугельмана и у и.о. вице-мэра Дмитрия Жемана.

Отмечается, что Жеман получил положительный результат ПЦР-теста еще первого августа. До этого он участвовал в массовых мероприятиях.

Еще одна вице-мэр Светлана Бедрега сейчас находится на самоизоляции ждет своих результатов ПЦР-анализа.

Отметим, с сегодняшнего дня в Украине вступили в силу новые правила зонального карантина, согласно которым все населенные пункты и районы будут распределены на четыре зоны - "зеленая", "оранжевая", "желтая" и "красная".

Ранее в Минздраве проинформировали, что местные власти в Украине не могут принимать решения об ослаблении карантина, они могут лишь усиливать ограничения.

При этом некоторые города выступили против ужесточения карантина, несмотря на попадание в "красную" зону, среди них Тернополь и Луцк.