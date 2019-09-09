В мэрии Кривого Рога проходят обыски

В здании городского совета Кривого Рога проходят обыски, причина на данный момент неизвестна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый Криворожский".

Сообщается, что 9 сентября правоохранители пришли с обысками в здание исполкома Криворожского городского совета. Следственные действия подтвердили в прокуратуре Днепропетровской области, однако не уточнили, с каким именно уголовным производством связаны обыски.

Как сообщили в пресс-службе исполкома, обыски прошли в "некоторых помещениях", сотрудники предоставили все необходимые документы.

Напомним, на прошлой неделе Национальная полиция Украины провела обыски в офисе Национальной энергогенерирующей компании "Укрэнерго". По данным источников РБК-Украина, сотрудники экономического отдела Нацполиции изымали документы по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЕС.

Позже в полиции уточнили, что обыски в компании "Укрэнерго" проходили по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В частности, правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго". По данным следствия, сумма ущерба составляет более 40 млн гривен, речь идет о злоупотреблениях на конкурсных торгах по закупке товаров, работ и услуг.