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В мэрии Кривого Рога проходят обыски

Новости » Происшествия    09.09.2019 - 18:11
В мэрии Кривого Рога проходят обыски
Фото: мэрия Кривого Рога (wikipedia.org)

Прокуратура пока не комментирует причину обысков в Кривом Роге

В здании городского совета Кривого Рога проходят обыски, причина на данный момент неизвестна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Первый Криворожский".

Сообщается, что 9 сентября правоохранители пришли с обысками в здание исполкома Криворожского городского совета. Следственные действия подтвердили в прокуратуре Днепропетровской области, однако не уточнили, с каким именно уголовным производством связаны обыски.

Как сообщили в пресс-службе исполкома, обыски прошли в "некоторых помещениях", сотрудники предоставили все необходимые документы.

Напомним, на прошлой неделе Национальная полиция Украины провела обыски в офисе Национальной энергогенерирующей компании "Укрэнерго". По данным источников РБК-Украина, сотрудники экономического отдела Нацполиции изымали документы по проекту строительства волоконно-оптической линии связи ХАЭС-РАЕС.

Позже в полиции уточнили, что обыски в компании "Укрэнерго" проходили по делу о хищении государственных средств в особо крупных размерах. В частности, правоохранители разоблачили схему присвоения государственных средств должностными лицами "Укрэнерго". По данным следствия, сумма ущерба составляет более 40 млн гривен, речь идет о злоупотреблениях на конкурсных торгах по закупке товаров, работ и услуг.

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