ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У мерії Кривого Рогу проходять обшуки

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 18:11
У мерії Кривого Рогу проходять обшуки
Фото: мерія Кривого Рогу (wikipedia.org)

Прокуратура поки не коментує причину обшуків у Кривому Розі

У приміщенні міської ради Кривого Рогу проходять обшуки, причина на даний момент невідома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший Криворізький".

Повідомляється, що 9 вересня правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю виконкому Криворізької міської ради. Слідчі дії підтвердили в прокуратурі Дніпропетровської області, проте не уточнили, з яким саме кримінальним провадженням пов'язані обшуки.

Як повідомили в прес-службі виконкому, обшуки пройшли в "деяких приміщеннях", співробітники надали всі необхідні документи.

Нагадаємо, минулого тижня Національна поліція України провела обшуки в офісі Національної енергогенеруючої компанії "Укренерго". За даними джерела РБК-Україна, співробітники економічного відділу Нацполіції вилучали документи щодо проекту будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку ХАЕС-РАЕС.

Пізніше в поліції уточнили, що обшуки в компанії "Укренерго" проходили у справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Зокрема, правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго". За даними слідства, сума збитку становить понад 40 млн гривень, йдеться про зловживання на конкурсних торгах щодо закупівлі товарів, робіт і послуг.

У Кривому Розі в ДТП з двома автомобілями загинули три людини
Новини України Кривий Рігобшуквыборы мэра
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся