У мерії Кривого Рогу проходять обшуки

Фото: мерія Кривого Рогу (wikipedia.org)

Прокуратура поки не коментує причину обшуків у Кривому Розі

У приміщенні міської ради Кривого Рогу проходять обшуки, причина на даний момент невідома. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Перший Криворізький".

Повідомляється, що 9 вересня правоохоронці прийшли з обшуками в будівлю виконкому Криворізької міської ради. Слідчі дії підтвердили в прокуратурі Дніпропетровської області, проте не уточнили, з яким саме кримінальним провадженням пов'язані обшуки.

Як повідомили в прес-службі виконкому, обшуки пройшли в "деяких приміщеннях", співробітники надали всі необхідні документи.

Нагадаємо, минулого тижня Національна поліція України провела обшуки в офісі Національної енергогенеруючої компанії "Укренерго". За даними джерела РБК-Україна, співробітники економічного відділу Нацполіції вилучали документи щодо проекту будівництва волоконно-оптичної лінії зв'язку ХАЕС-РАЕС.

Пізніше в поліції уточнили, що обшуки в компанії "Укренерго" проходили у справі про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. Зокрема, правоохоронці викрили схему привласнення державних коштів посадовими особами "Укренерго". За даними слідства, сума збитку становить понад 40 млн гривень, йдеться про зловживання на конкурсних торгах щодо закупівлі товарів, робіт і послуг.