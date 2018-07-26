В мэрии Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра, полиция задержала 50 человек

Также из-за драки пострадали четверо правоохранителей

В городском совете Конотопа подрались сторонники и оппоненты мэра, в результате драки пострадали четверо правоохранителей, 50 участников драки доставлены в отдел полиции. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

В полиции отмечают, что во время работы депутатского корпуса возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами.

"Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, работники полиции стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП области и прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Одессе подрались футбольные болельщики. Между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, во время которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам