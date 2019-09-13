В мэрии Днепра проходят обыски из-за ремонта моста

В мэрии Днепра 13 сентября проходят обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что обыски проходятся в связи с нарушениями во время капитального ремонта Центрального моста. По данным прокуратуры, некоторым должностным лицам мэрии готовят сообщения о подозрении.

Отметим, 7 сентября в Днепре после капремонта открыли Центральный мост. С медийной стороны внимание к этому мосту было привлечено 12 июля, когда мэр Борис Филатов пообещал президенту Владимиру Зеленскому открыть мост уже через два месяца.

Напомним, ранее сообщалось, что Госбюро расследований пришло с обыском в Международный инвестиционный банк, который принадлежит бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Обыски проходят по делу о возможных нарушениях при купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

Отметим, накануне Госбюро расследований проводило обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Кроме того, следователи приходили с обысками к бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой.