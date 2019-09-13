У мерії Дніпра проходять обшуки через ремонт мосту

У мерії Дніпра 13 вересня проходять обшуки по кримінальній справі, пов'язаній з ремонтом мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що обшуки проходяться у зв'язку з порушеннями під час капітального ремонту Центрального мосту. За даними прокуратури, деяким посадовим особам мерії готують повідомлення про підозру.

Відзначимо, 7 вересня в Дніпрі після капремонту відкрили Центральний міст. З медійного боку увагу до цього мосту було залучено 12 липня, коли мер Борис Філатов пообіцяв президенту Володимиру Зеленському відкрити міст вже через два місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держбюро розслідувань прийшли з обшуком в Міжнародний інвестиційний банк, який належить колишньому президенту України Петру Порошенку. Обшуки проходять у справі про можливі порушення при купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Відзначимо, напередодні Держбюро розслідувань проводило обшуки на концерні "Укробронпром" та на підприємствах-експортерах, які входять до його складу. Крім того, слідчі приходили з обшуками до колишньої глави НБУ Валерії Гонтарєвої.