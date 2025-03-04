В допомозі Україні вже вимальовується європейське лідерство: у Раді назвали, які це країни

Україні потрібно продовжувати співпрацювати з США і командою президента Дональда Трампа, США залишаються нашим союзником. Разом з тим і серед європейских країн вже вимальовуються країни-лідери в підтримці України.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко.

"Це помилкове рішення, я не бачу в ньому сенсу. У мене складається враження, що, можливо, це пов’язане з тими перемовинами, які веде Трамп з Путіним і це, на превеликий жаль, грає на руку Путіну. Що за цим стоїть, можна тільки робити певні гіпотези, але вони доволі неприємні для нас", - розповів Мережко.

Він підкреслив, що Україна повинна співпрацювати з Трампом, не дивлячись на те, приємно чи ні.

"Ми маємо співпрацювати з ним, бути конструктивними, тому що ми залежимо від американської підтримки. Але важливо пам’ятати, що США - це не тільки президент. Президент - важлива фігура, але США - це щось набагато більше", - зазначив Мережко.

США залишаються другом України і союзником і, за його словами, це видно по реакції членів Конгресу і по американського суспільства.

"Треба наполегливо продовжувати працювати, не впадати в відчай, робити все, що ми можемо", - додав нардеп.

Також Мережко розповів, що вже вимальовується європейське лідерство в допомозі Україні, до якого входять Велика Британія, Німеччина і Франція.

"Ми бачимо підтримку з боку наших європейських друзів. Ми побачили, хто є нашим справжнім другом. Ми побачили, що конкретні кроки робляться, наприклад, прем’єром Британії Кіром Стармером, ми бачимо тверду позицію президента Франції Емануеля Макрона. Незабаром до цих країн долучиться новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц", - підкреслив він.