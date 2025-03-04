В помощи Украине уже вырисовывается европейское лидерство: в Раде назвали, какие это страны

Украине нужно продолжать сотрудничать с США и командой президента Дональда Трампа, США остаются нашим союзником. Вместе с тем, и среди европейских стран уже вырисовываются страны-лидеры в поддержке Украины.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

"Это ошибочное решение, я не вижу в нем смысла. У меня складывается впечатление, что, возможно, это связано с теми переговорами, которые ведет Трамп с Путиным и это, к большому сожалению, играет на руку Путину. Что за этим стоит, можно только делать определенные гипотезы, но они довольно неприятные для нас", - рассказал Мережко.

Он подчеркнул, что Украина должна сотрудничать с Трампом, несмотря на то, приятно или нет.

"Мы должны сотрудничать с ним, быть конструктивными, потому что мы зависим от американской поддержки. Но важно помнить, что США - это не только президент. Президент - важная фигура, но США - это нечто гораздо большее", - отметил Мережко.

США остаются другом Украины и союзником и, по его словам, это видно по реакции членов Конгресса и по американскому обществу.

"Надо упорно продолжать работать, не отчаиваться, делать все, что мы можем", - добавил нардеп.

Также Мережко рассказал, что уже вырисовывается европейское лидерство в помощи Украине, в которое входят Великобритания, Германия и Франция.

"Мы видим поддержку со стороны наших европейских друзей. Мы увидели, кто является нашим настоящим другом. Мы увидели, что конкретные шаги делаются, например, премьером Британии Киром Стармером, мы видим твердую позицию президента Франции Эммануеля Макрона. Вскоре к этим странам присоединится новый канцлер Германии Фридрих Мерц", - подчеркнул он.