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Мережко: в ПАСЕ появилась усталость в отношении Украины

Новости » Политика     16.03.2020 - 10:09
Мережко: в ПАСЕ появилась усталость в отношении Украины
Фото: Александр Мережко (РБК-Украина)

Чем дальше страны находятся от России, тем меньше они понимают ситуацию

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) появилась своеобразная усталость относительно Украины. Об этом заявил вице-президент ПАСЕ, глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко в интервью РБК-Украина.

Как отметил Мережко, сейчас самыми популярными словами в отношении Украины в ПАСЕ являются усталость и диалог. При этом на диалоге настаивают Германия и Франция.

"Слово "диалог" - это было стратегическое решение, которое было принято Францией и Германией за пределами ПАСЕ. А ПАСЕ в данном случае с помощью таких юридико-технических средств реализует эту новую стратегию в отношении России", - сказал глава парламентского комитета.

При этом ситуация с Украиной является похожей на ту, что была с Грузией, когда произошла своеобразная усталость европейских политиков.

"Грузины боролись с 2008 года, с начала агрессии России против Грузии. Сначала обращали внимание, а потом привыкли к этому. И появилась также такая определенная усталость. Мы, к сожалению, повторение этой истории. Именно поэтому Грузия и страны Балтии нас хорошо понимают и поддерживают. А насчет других стран, то, как правило, чем дальше они находятся географически от России - тем меньше шансов на понимание с их стороны", - пояснил Мережко.

Ранее РБК-Украина писало, что возвращение делегации России в ПАСЕ является политическим решением со стороны Германии и Франции. По словам Мережко, решение о возвращении российской делегации принималось на пределами Ассамблеи.

Также сообщалось, что Россия пытается сорвать минский процесс. Как отметил Мережко, заявления президента РФ Владимира Путина настроены критически к Минску.

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