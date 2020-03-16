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Мережко: у ПАРЄ з'явилася втома щодо України

Новини » Політика     16.03.2020 - 10:09
Мережко: у ПАРЄ з'явилася втома щодо України
Фото: Олександр Мережко (РБК-Україна)

Чим далі знаходяться від Росії, тим менше вони розуміють ситуацію

У Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з'явилася своєрідна втому щодо України. Про це заявив віце-президент ПАРЄ, голова комітету Верховної ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко інтерв'ю РБК-Україна.

Як зазначив Мережко, зараз найпопулярнішими словами щодо України в ПАРЄ є втома і діалог. При цьому на діалозі наполягають Німеччина і Франція.

"Слово "діалог" - це було стратегічне рішення, яке було прийнято Францією і Німеччиною за межами ПАРЄ. А ПАРЄ в даному випадку за допомогою таких юридико-технічних засобів реалізує цю нову стратегію щодо Росії", - сказав голова парламентського комітету.

При цьому ситуація з Україною є схожою на ту, що була з Грузією, коли відбулася своєрідна втома європейських політиків.

"Грузини боролися з 2008 року, з початку агресії Росії проти Грузії. Спочатку звертали увагу, а потім звикли до цього. І з'явилася також така певна втома. Ми, на жаль, повторення цієї історії. Саме тому Грузія та країни Балтії нас добре розуміють і підтримують. А щодо інших країн, то, як правило, чим далі вони знаходяться географічно від Росії - тим менше шансів на розуміння з їхнього боку", - пояснив Мережко.

Раніше РБК-Україна писало, що повернення делегації Росії в ПАРЄ є політичним рішенням з боку Німеччини і Франції. За словами Мережко, рішення про повернення російської делегації приймалося на межами Асамблеї.

Також повідомлялося, що Росія намагається зірвати мінський процес. Як зазначив Мережко, заяви президента РФ Володимира Путіна налаштовані критично до Мінська.

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