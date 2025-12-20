UA

У мережі заявили, що РФ "вивезла" людей з села на Сумщині: що кажуть в ОВА

Ілюстративне фото: в ОВА заявили про евакуацію з Сумської області (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У прикордонних громадах Сумської області ведеться евакуація мирних жителів через загрозу атак РФ. Зокрема частину мешканців вивезли з Краснопільської громади - броньованим транспортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова.

"З прикордонних громад Сумщини триває евакуація мирних жителів. Сьогодні з Краснопільської громади броньованим транспортом евакуювали частину мешканців, які раніше відмовлялися від евакуації", - написав він.

За словами Григорова, евакуйовані зараз перебувають у транзитному центрі та отримують необхідну допомогу. Евакуюють наразі усіх мешканців, які заздалегідь подали заявки, заходи реалізуються у взаємодії з волонтерами та відповідними службами. 

"Ворог не залишає вибору мешканцям населених пунктів біля кордону. Єдиний правильний крок - евакуація заради збереження життя", - зазначив Григоров.

Російський прорив?

Ввечері 20 грудня ЗМІ із посиланням на власні джерела почали повідомляти, що росіяни нібито прорвалися через кордон ще на одній ділянці в Сумській області та зайшли в населений пункт Грабовське Краснопільської громади.

Заход окупантів нібито стався в ніч на 20 грудня. Окупанти викрали з Грабовського понад 50 осіб, які відмовлялися від евакуації та переправили їх на російську територію для "фільтраційних заходів". Також була інформація, що окупанти рухаються у напрямку населених пунктів Високий та Рясне.

Зі вказаних населених пунктів почалася евакуація. Вивезти станом на вечір 20 грудня вдалося чверть мешканців. 

Фото: Telegram

Зазначимо, що у Генеральному штабі не підтверджували інформацію. За даними ГШ ЗСУ, станом на 16:00, 20 грудня, на фронті від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Найбільшу кількість боїв зафіксовано на Покровському напрямку, де ЗСУ вже відбили майже всі атаки РФ. В Сумській області було тільки п'ять спроб росіян атакувати позиції української армії.

