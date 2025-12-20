В сети заявили, что РФ "вывезла" людей из села на Сумщине: что говорят в ОВА

"Из приграничных громад Сумщины продолжается эвакуация мирных жителей. Сегодня из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации", - написал он.

По словам Григорова, эвакуированные сейчас находятся в транзитном центре и получают необходимую помощь. Эвакуируют сейчас всех жителей, которые заранее подали заявки, мероприятия реализуются во взаимодействии с волонтерами и соответствующими службами.

"Враг не оставляет выбора жителям населенных пунктов у границы. Единственный правильный шаг - эвакуация ради сохранения жизни", - отметил Григоров.

Российский прорыв?

Вечером 20 декабря СМИ со ссылкой на собственные источники начали сообщать, что россияне якобы прорвались через границу еще на одном участке в Сумской области и зашли в населенный пункт Грабовское Краснопольской общины.

Заход оккупантов якобы произошел в ночь на 20 декабря. Оккупанты похитили из Грабовского более 50 человек, которые отказывались от эвакуации и переправили их на российскую территорию для "фильтрационных мероприятий". Также была информация, что оккупанты движутся в направлении населенных пунктов Высокий и Рясное.

Из указанных населенных пунктов началась эвакуация. Вывезти по состоянию на вечер 20 декабря удалось четверть жителей.

Фото: Telegram