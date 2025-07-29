У мережі заявили про підвищення радіації у Запоріжжі: у МВС зробили офіційну заяву

Що передувало

Сьогодні ввечері у мережі поширилась інформація про те, що у Запоріжжі підвищився рівень радіаційного випромінювання. Це сталось нібито після того, як подув вітер зі сторони тимчасово окупованої російськими окупантами Запорізької атомної електростанції.

Що кажуть у МВС

За даними МВС, було проведено виміри радіаційного фону у Запорізькій області.

Станом на 21:20 заміри у межах норми - 0,14 мкЗв/год.

"Радіаційний фон по країні стабільний - загрози для населення немає. Моніторинг триває", - сказано у повідомленні.

Що кажуть у Міненерго

У відомстві також зауважили, що радіаційний фон у Запорізькій області в межах норми.

"Крім того, як повідомляє ДІЯР, на жодному з відомчих, державних та громадських автоматизованих постів контролю радіаційної обстановки не зафіксовано будь-яких змін радіаційного фону на ЗАЕС та в зоні спостереження", - сказано у повідомленні.