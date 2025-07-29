RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В сети заявили о повышении радиации в Запорожье: в МВД сделали официальное заявление

Иллюстративное фото: в МВД сделали заявление относительно уровня радиации в Запорожье (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Уровень радиации в Запорожской области соответствует норме. Не зафиксировано никаких превышений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел и Минэнерго.

Что предшествовало

Сегодня вечером в сети распространилась информация о том, что в Запорожье повысился уровень радиационного излучения. Это произошло якобы после того, как подул ветер со стороны временно оккупированной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.

Что говорят в МВД

По данным МВД, были проведены замеры радиационного фона в Запорожской области.

По состоянию на 21:20 замеры в пределах нормы - 0,14 мкЗв/ч.

"Радиационный фон по стране стабильный - угрозы для населения нет. Мониторинг продолжается", - говорится в сообщении.

Что говорят в Минэнерго

В ведомстве также отметили, что радиационный фон в Запорожской области в пределах нормы.

"Кроме того, как сообщает ГИЯР, ни на одном из ведомственных, государственных и общественных автоматизированных постов контроля радиационной обстановки не зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона на ЗАЭС и в зоне наблюдения", - сказано в сообщении.

 

 

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские войска захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабной войны. С тех пор оккупанты регулярно игнорируют правила безопасной эксплуатации ядерного объекта, что несет постоянную угрозу техногенной катастрофы. На территории ЗАЭС размещена вражеская техника и личный состав.

На днях мы писали, что во временно оккупированной части Запорожской области зафиксировали столб дыма возле АЭС. Тогда же в регионе исчезло электроснабжение.

Однако как пояснили впоследствии в Минэнерго, тогда задымление возникло из-за лесного пожара, однако угроз ядерной безопасности нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЗапорожская АЭСАЭСМинистерство внутренних дел Украины