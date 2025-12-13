У мережі заявили про масові "мінування" поїздів УЗ: що відомо про інциденти

Повідомлення про мінування

Близько 14:00 у мережі почала поширюватися інформація про нібито замінування поїзда "Перемишль - Київ". Зокрема, усіх пасажирів нібито вивели на вулицю посеред поля. Ці повідомлення супроводжувалися низкою відео, на яких пасажирів висаджують із потяга.

Уже за деякий час почала з'являтися інформація про замінування поїздів "Київ-Ужгород" та "Київ-Будапешт". Ці повідомлення також супроводжувалися відео з евакуацією пасажирів.

Однак варто зауважити, що станом на 15:40 українська сторона та "Укрзалізниця" офіційно не підтверджувала інформацію про мінування.

Що каже "Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" в коментарі РБК-Україна відповіла, що в разі надходження повідомлень про замінування - поїзди перевіряють вибухотехніки.

"У разі надходження повідомлень про мінування поїзди перевіряють вибухотехніки, після чого вони продовжують рух за маршрутом. Залізничники докладають усіх зусиль, щоб у разі відхилення від графіка мінімізувати відставання", - зазначили в компанії.

У Молдові підтвердили

Прикордонна служба Молдови повідомила про перевірку інформації про ймовірне замінування міжнародного пасажирського поїзда сполученням Бухарест - Київ. Інцидент стався 13 грудня в прикордонному секторі Отаци.

За даними відомства, о 12:57 було активовано сигнал "Вибуховий BRAVO" після отримання інформації через Північний регіональний координаційний центр. Попередньо, о 12:50 на пункті пропуску Валчинець супроводжуючий поїзда отримав повідомлення від диспетчерської служби CFM про тривогу, передану українською залізницею.

Йшлося про дзвінок на гарячу лінію з інформацією про можливе замінування поїзда №100, який складався з чотирьох вагонів і на той момент перебував у пункті пропуску на виїзді з Молдови.

Після надходження сигналу всі компетентні служби були оперативно сповіщені та залучені до перевірки. На місці проводяться заходи відповідно до встановлених процедур для забезпечення безпеки пасажирів, залізничного персоналу та інфраструктури.

У Прикордонній службі Молдови зазначили, що з максимальною відповідальністю ставляться до подібних повідомлень і пообіцяли інформувати громадськість у міру надходження підтвердженої інформації.